Безработный туляк попался на краже варочной поверхности

Сейчас он задержан, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

К стражам порядка с заявлением обратилась 58-летняя жительница деревни Севрюково. Она сообщила, что из её дома похитили варочную поверхность, печные задвижки и металлический шкаф. Ущерб от кражи составил 15 000 рублей.

Полицейские довольно быстро задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний безработный молодой человек. Он сознался в содеянном в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».