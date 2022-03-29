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Безработный туляк попался на краже варочной поверхности

Безработный туляк попался на краже варочной поверхности

Сейчас он задержан, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
К стражам порядка с заявлением обратилась 58-летняя жительница деревни Севрюково. Она сообщила, что из её дома похитили варочную поверхность, печные задвижки и металлический шкаф. Ущерб от кражи составил 15 000 рублей.
 
Полицейские довольно быстро задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний безработный молодой человек. Он сознался в содеянном в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
 
сегодня, в 17:05 +1
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