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В Чернском районе в ДТП из-за пьяной женщины пострадал ребенок

В Чернском районе в ДТП из-за пьяной женщины пострадал ребенок

Авария произошла на автодороге М-2 «Крым».

Вечером 26 марта на 285-м км трассы М-2 «Крым» (въезд в Чернь со стороны Тулы) столкнулись Renault Sandero под управлением 52-летней женщины и ВАЗ-2102, за рулем которого находился 47-летний мужчина. По данным Госавтоинспекции, у водителя иномарки установлено состояние алкогольного опьянения 0,459 мг/л.
 
«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ-21102 — девочка 2012 года рождения. Она получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена. В момент происшествия ребенок находился на заднем сиденье автомобиля, был пристегнут ремнем безопасности», — сообщили в ГИБДД.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:45 0
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