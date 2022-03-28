В Чернском районе в ДТП из-за пьяной женщины пострадал ребенок

Вечером 26 марта на 285-м км трассы М-2 «Крым» (въезд в Чернь со стороны Тулы) столкнулись Renault Sandero под управлением 52-летней женщины и ВАЗ-2102, за рулем которого находился 47-летний мужчина. По данным Госавтоинспекции, у водителя иномарки установлено состояние алкогольного опьянения 0,459 мг/л.

«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ-21102 — девочка 2012 года рождения. Она получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена. В момент происшествия ребенок находился на заднем сиденье автомобиля, был пристегнут ремнем безопасности», — сообщили в ГИБДД.