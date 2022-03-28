новости
новости
Регистрация
Скончалась наместница Свято-Казанского женского монастыря в селе Колюпаново
Фото: http://tulaeparhia.ru.

Скончалась наместница Свято-Казанского женского монастыря в селе Колюпаново

Ей было 84 года.

Утром 27 марта скончалась наместница Свято-Казанского женского монастыря села Колюпаново игумения Евфросиния. Об этом сообщается на сайте Тульской епархии.

Игумения Евфросиния (Мария Васильевна Кушнир) родилась 7 ноября 1937 года в Туле. Выпускница экономического факультета Московского государственного политехнического института. В 1955—1987 гг. работала старшим инженером технического отдела ТПО «Тулачермет».

С 1994 г. начала деятельность по восстановлению храма и женского монастыря в с. Колюпаново. В 1996 г. назначена настоятельницей Свято-Казанского женского монастыря Русской православной Церкви в с. Колюпаново Алексинского района. С 1999 г. посвящена в сан игумении.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 10:50 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
скончалась игумения Евфросиния

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тело погибшей в ванной беременной тулячки обнаружил муж
Тело погибшей в ванной беременной тулячки обнаружил муж
280 туляков проверили здоровье в онкологическом диспансере в день открытых дверей
280 туляков проверили здоровье в онкологическом диспансере в день открытых дверей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.