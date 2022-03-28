Скончалась наместница Свято-Казанского женского монастыря в селе Колюпаново

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Ей было 84 года.

Утром 27 марта скончалась наместница Свято-Казанского женского монастыря села Колюпаново игумения Евфросиния. Об этом сообщается на сайте Тульской епархии.

Игумения Евфросиния (Мария Васильевна Кушнир) родилась 7 ноября 1937 года в Туле. Выпускница экономического факультета Московского государственного политехнического института. В 1955—1987 гг. работала старшим инженером технического отдела ТПО «Тулачермет».

С 1994 г. начала деятельность по восстановлению храма и женского монастыря в с. Колюпаново. В 1996 г. назначена настоятельницей Свято-Казанского женского монастыря Русской православной Церкви в с. Колюпаново Алексинского района. С 1999 г. посвящена в сан игумении.