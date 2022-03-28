280 туляков проверили здоровье в онкологическом диспансере в день открытых дверей

26 марта в поликлинике областного клинического онкологического диспансера прошёл день открытых дверей. 280 человек посетили онколога, отоларинголога, уролога и сдали анализы на выявление онкопатологий. Женщины посетили гинеколога и прошли маммографию или УЗИ молочных желёз.

Жители старше 45 лет прошли эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного тракта, курильщики со стажем – низкодозовую компьютерную томографию лёгких.

- Дни открытых дверей позволяют жителям посетить сразу нескольких специалистов онкологического профиля и пройти исследования на наличие злокачественных новообразований на базе одного медицинского учреждения. Это удобно для работающих людей – зачастую им трудно найти время для посещения врача. Поэтому в нашей поликлинике по субботам регулярно проходят дни открытых дверей, - сказала заведующая поликлиническим отделением диспансера Ирина Павлова.