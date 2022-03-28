В 2022 году в Тульской области за парты сядут 15,5 тысяч первоклассников

Фото из архива Myslo

С 1 апреля в Тульской области можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс.

В регионе проведена вся подготовительная работа к началу приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Планируется, что в 2022/2023 учебном году в школу пойдут более 15,5 тыс. первоклассников.

Уже несколько лет запись в школу проводится в электронном виде. Родители будущих первоклассников знают, что подача заявлений через госуслуги — наиболее удобный способ и занимает буквально несколько минут.

Приемная кампания традиционно будет проходить в два этапа:

1) с 1 апреля до 30 июня — прием заявлений от граждан, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право;

2) с 6 июля до 5 сентября — от граждан, не проживающих на закрепленной территории.

В регионе создано достаточное количество мест в школах.