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В 2022 году в Тульской области за парты сядут 15,5 тысяч первоклассников
Фото из архива Myslo

В 2022 году в Тульской области за парты сядут 15,5 тысяч первоклассников

С 1 апреля в Тульской области можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс.

В регионе проведена вся подготовительная работа к началу приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Планируется, что в 2022/2023 учебном году в школу пойдут более 15,5 тыс. первоклассников.
 
Уже несколько лет запись в школу проводится в электронном виде. Родители будущих первоклассников знают, что подача заявлений через госуслуги — наиболее удобный способ и занимает буквально несколько минут.
 
Приемная кампания традиционно будет проходить в два этапа:
 
1) с 1 апреля до 30 июня — прием заявлений от граждан, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право;
 
2) с 6 июля до 5 сентября — от граждан, не проживающих на закрепленной территории.
 
В регионе создано достаточное количество мест в школах.
 
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