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Тулякам покажут Сальвадора Дали в оригинале и во «снах»
Фото ГУК ТО «Тульское музейное объединение»

Тулякам покажут Сальвадора Дали в оригинале и во «снах»

31 марта в Туле откроется проект «Сюрреализм – это Я», представляющий творчество всемирно известного художника. Вернисаж состоится в Выставочном зале Тулы.

Выставка Санкт-Петербургской галереи современного искусства PS Gallery объединила оригиналы работ испанского мастера и так называемые «ожившие полотна». На данный момент галерея обладает самым большим в России собранием произведений искусства Дали.
 
 
Эта экспозиция стала продолжением совместных проектов Тульского музейного объединения с PS Gallery. Ранее с большим успехом в Тульском музее изобразительных искусств прошли выставки творчества Марка Шагала и Василия Кандинского. 
 
Теперь туляки и гости города увидят работы из известных графических серий Сальвадора Дали: «Двенадцать колен Израилевых», «Озорные сны Пантагрюэля», «Бестиарий Лафонтена», «Воспоминания Казановы», «Фауст», «Божественная комедия», «Библия», «Капричос Гойи».
 
 
На стенах разместятся оригинальные фотографии художника, а витрины заполнятся скульптурами из стекла и бронзы. Всего на масштабной выставке зрителей ожидает более 110 экспонатов. 
 
 
По одному билету будет открыт вход и в зал мультимедиа с «Живыми снами» Сальвадора Дали: работы «оживут» под впечатляющее музыкальное сопровождение. Еще одним сюрпризом для гостей станет возможность сделать фото на знаменитом диване в форме губ.
 
Торжественное открытие состоится в 16.00.
Возрастная категория: 16+
Выставка работает до 19 июня 2022 года.
 
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:41 +4
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