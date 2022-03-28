Carlsberg уходит из России: тульскую «Балтику» продадут

Фото из архива Myslo.

Датская компания Carlsberg Group уходит из России и продает все активы на территории нашей страны.

Сегодня, 28 марта, стало известно, что Carlsberg, владеющий брендами Carlsberg, Tuborg и заводами «Балтика», продаст активы в стране и покинет российский рынок. До приобретения новым владельцем «Балтика» продолжает работу в текущем режиме.

О том, что будет с тульским заводом, Myslo узнал у пресс-службы компании:

«Carlsberg Group объявила об остановке новых инвестиций и экспорта в Россию, о прекращении производства, продажи и рекламы бренда Carlsberg, а также о стратегическом пересмотре присутствия компании в России. Сегодня было принято решение о том, что Carlsberg Group продаст бизнес в России.

Пивоваренная компания «Балтика», являясь дочерней организацией Carlsberg Group в России, продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме на период поиска нового владельца и до момента завершения сделки с ним. 8400 сотрудников в России сохранят свои рабочие места и все социальные гарантии.

Компания намерена передать бизнес новому инвестору в полном соответствии с международным и российским законодательством. В результате этого решения в будущем бизнес в России больше не будет включаться в выручку и операционную прибыль Carlsberg Group».