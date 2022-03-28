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Об этом он заявил на заседании Штаба по обеспечению социально-экономической стабильности региона.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил расширить продуктовые ярмарки.

- Мы не приостанавливали ярмарочную деятельность, но уже сейчас надо наращивать площадь продуктовых ярмарок, обеспечить их наличие в каждом муниципальном образовании, создать им условия, разработать порядок выхода на торговлю для предпринимателей и подумать об отсрочке платежей, — заявил глава региона на заседании Штаба по обеспечению социально-экономической стабильности.