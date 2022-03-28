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В апреле в Туле пройдет месячник чистоты
Фото из архива Myslo.

В апреле в Туле пройдет месячник чистоты

Глава администрации города Дмитрий Миляев поставил задачу привести город в порядок после зимы.

В рамках весеннего благоустройства городских территорий запланировано переоборудовать специализированную технику и подготовить летний инвентарный материал, навесное оборудование, провести сбор смёта с улично-дорожной сети, расконсервацию фонтанов, помыть пешеходные тротуары, остановочные площадки, мосты, путепроводы, помыть и покрасить бортовые камни, детское игровое оборудование, зачистить и покрасить ограждения безопасности, выполнить уходные работы за зелеными насаждениями.

Работы будут проводиться с учетом погодных условий в круглосуточном режиме.

Также в рамках месячника чистоты, который продлится с 1 по 30 апреля, запланировано провести городские субботники.

 

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