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В Тульской области заморозят цены на хлеб

В Тульской области заморозят цены на хлеб

Об этом рассказал замгубернатора Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве.

Федорищев рассказал о мониторинге цен. На этой неделе зафиксированы повышения цен по многим позициям, не так много категорий товаров осталось, цены на которые не изменились. Особенно подорожала импортная капуста нового урожая — на 60%, лук — 44%. По словам замгубернатора, с сахарным песком тоже не разобрались до конца, до сих пор не у всех магазинов налажена логистика, песок есть не везде. И цена сахара выросла уже на 40%.

Отдельно Федорищев отметил ситуацию с ростом цен на хлебобулочные изделия. По его словам, цены на две категории хлеба, относящихся к продуктам первой необходимости, цены на которые не должны расти, выросли на 2%.

- Вышло постановление Правительства РФ о поддержке производителей хлеба: речь идет о 2,5 рублях на 1 кг хлеба. Эта субсидия очень важна производителям. У этой субсидии есть одна особенность: если предприятие согласилось на эту субсидию, цены на хлеб оно поднимать не имеет права в течение целого года.

По словам Федорищева, планируется объединить федеральные и региональные меры поддержки производителей и заморозить цены на хлеб в Тульской области. Произойдет это в начале апреля.

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