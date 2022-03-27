Отделение МРЭО из Донского переезжает в Новомосковск

С 27 марта отделение № 7 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, расположенное в Донском на ул. Заводской, временно переезжает. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Отделение будет работать по новому адресу: Новомосковск, Узловский проезд, дом 5 — здание отделения № 10 МРЭО.

Сообщается, что отделению пришлось переехать из-за разрушения крыши здания.