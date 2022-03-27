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В Тульской области двое пенсионеров отдали мошенникам более 450 тыс. рублей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области двое пенсионеров отдали мошенникам более 450 тыс. рублей

Аферисты по телефону заявили жертвам, что их родственники попали в ДТП.

За прошедшие сутки у пятерых граждан мошенники похитили 555 тысячи 57 рублей. Об этом сообщает УМВД России по Тульской области.

Так, в Алексине 92-летняя женщина и в Новомосковске 84-летний мужчина стали жертвами классической схема обмана. Пенсионерам позвонили неизвестные и заявили, что родственники попали в ДТП. Чтобы по-быстрому решить этот вопрос, нужно передать курьеру деньги.

В итоге доверчивые пожилые люди лишились 100 тыс. и 354 тыс. рублей соответственно.

По данным фактам в полиции возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Личности аферистов устанавливаются.

Также жертвой преступников стала 48-летняя жительница Алексина.

Ей позвонила неизвестная и пообещала снизить процентную ставку по кредиту.

В результате мошенница с банковского счета потерпевшей списала 101 тысячу 57 рублей.

- В разговоре с полицейскими все потерпевшие сообщили, что знали о подобного рода мошенничествах из СМИ. Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также о способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Полиция просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Запомните: все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций. Служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах.

Должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищенные счета». Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена.

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