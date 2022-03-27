Фото и видео Федерации парашютного спорта Тульской области.
Тулячки стали лучшими в парашютно-горнолыжном двоеборье на чемпионате России
Поздравляем наших спортсменок!
С 16 по 27 марта в Кемеровской области на аэродроме «Танай» прошли чемпионат и первенство России по парашютному спорту в дисциплинах параски-двоеборье-командные соревнования, параски-двоеборье, параски-точность.
Наш регион представила женская команда «Тульское небо» в составе Татьяны Трушиной, Елены Машталеровой и Елены Кривенко.
Елена Машталерова, мастер спорта, стала серебряным призером в рамках чемпионата страны в дисциплине точность приземления, Елена Кривенко – четвертая.
Как сообщает Федерация парашютного спорта Тульской области, в командном зачете наши спортсменки стали первыми в точности приземления.
Парашютно-горнолыжное двоеборье, или параски, как его принято называть на международном уровне, это одно из направлений парашютного спорта — единственное зимнее.
Соревнования по параски проводятся в двух упражнениях: прыжки на точность приземления и гигантский слалом. В точности приземления задача спортсмена — отделившись от самолета на высоте 1000−1200 метров, раскрыть купол парашюта и приземлиться в цель диаметром 2 сантиметра.
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