Тулячки стали лучшими в парашютно-горнолыжном двоеборье на чемпионате России

Фото и видео Федерации парашютного спорта Тульской области.

С 16 по 27 марта в Кемеровской области на аэродроме «Танай» прошли чемпионат и первенство России по парашютному спорту в дисциплинах параски-двоеборье-командные соревнования, параски-двоеборье, параски-точность.

Наш регион представила женская команда «Тульское небо» в составе Татьяны Трушиной, Елены Машталеровой и Елены Кривенко.

Елена Машталерова, мастер спорта, стала серебряным призером в рамках чемпионата страны в дисциплине точность приземления, Елена Кривенко – четвертая.

Как сообщает Федерация парашютного спорта Тульской области, в командном зачете наши спортсменки стали первыми в точности приземления.