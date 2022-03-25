В Тульской области число сделок с недвижимостью за год увеличилось на 21%

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На коллегии регионального Управления Росреестра подвели итоги работы за 2021 год.

В мероприятии приняли участие руководитель Управления Светлана Калмыкова, директор областной Кадастровой палаты Светлана Васюнина и председатель Общественного совета Светлана Сурмина, а также руководители территориальных подразделений.

На коллегии были озвучены статистические данные. В 2021 году количество зарегистрированных прав, сделок, обременений увеличилось на 21,45% – до 343371. Число зарегистрированных договоров долевого участия выросло на 29 % (7174), ипотечных договоров – на 28% (78395).