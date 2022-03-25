Фото из архива MySlo
Полиция задержала туляка, избившего москвичку в квартире на ул. Революции
Ранее судимый злоумышленник заключён под стражу.
Полицейские задержали 30-летнего рецидивиста, который ограбил и избил 26-летнюю девушку, с которой познакомился на одном из сайтов. Преступление было совершено 24 марта в одном из домов на ул. Революции.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что с учётом всех обстоятельств случившегося, суд принял решение о заключении злоумышленника под стражу.
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