В воскресенье в Центральную Россию нагрянет зима

Погода в Центральной России начинает портиться. В субботу, 26 марта, из-за активного североатлантического циклона усилятся ветер и осадки, зарядят обложные дожди. Ночная температура достигнет 0…+5 °С, днём будет +2…+7 °С. Об этом сообщают синоптики погодного центра «Фобос».

В воскресенье в регион нагрянет зима.

- Вслед за холодным фронтальным разделом в регион хлынут мощные снеговые облака, сопровождаемые штормовым ветром с порывами до 17−22 м/с, гололедными явлениями и резким понижением температуры. Под утро ударят морозцы до 0…-5 °С, днём — не выше −4…+1 °С, — прогнозируют синоптики.

Последняя неделя марта тоже не принесет тепла. «Карусель» циклонов из Северной Атлантики продолжит атаковать Русскую равнину. В результате будет морозно и снежно.

Из-за такой погоды ожидаются резкие скачки атмосферного давления: в субботу показания барометров рухнут сразу на 20 позиций, в воскресенье повысятся на 15 единиц, а в понедельник снова упадут на самое дно.