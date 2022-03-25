новости
новости
Регистрация
В воскресенье в Центральную Россию нагрянет зима

В воскресенье в Центральную Россию нагрянет зима

Непогода задержится в регионе до конца марта.

Погода в Центральной России начинает портиться. В субботу, 26 марта, из-за активного североатлантического циклона усилятся ветер и осадки, зарядят обложные дожди. Ночная температура достигнет 0…+5 °С, днём будет +2…+7 °С. Об этом сообщают синоптики погодного центра «Фобос».

В воскресенье в регион нагрянет зима.

- Вслед за холодным фронтальным разделом в регион хлынут мощные снеговые облака, сопровождаемые штормовым ветром с порывами до 17−22 м/с, гололедными явлениями и резким понижением температуры. Под утро ударят морозцы до 0…-5 °С, днём — не выше −4…+1 °С, — прогнозируют синоптики.

Последняя неделя марта тоже не принесет тепла. «Карусель» циклонов из Северной Атлантики продолжит атаковать Русскую равнину. В результате будет морозно и снежно.

Из-за такой погоды ожидаются резкие скачки атмосферного давления: в субботу показания барометров рухнут сразу на 20 позиций, в воскресенье повысятся на 15 единиц, а в понедельник снова упадут на самое дно.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:14 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погодазимаснегциклоны

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Названы сроки проведения ВПР в тульских школах
Названы сроки проведения ВПР в тульских школах
Весну туляки встретили в торговых центрах и парках
Весну туляки встретили в торговых центрах и парках
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.