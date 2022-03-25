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Названы сроки проведения ВПР в тульских школах

Названы сроки проведения ВПР в тульских школах

24 марта в министерстве образования Тульской области прошло рабочее совещание с руководителями в сфере образования.

На совещании обсудили ход проведения досрочного периода Единого государственного экзамена, а также вопросы плановой подготовки к основному периоду государственной итоговой аттестации.

Особое внимание уделили проведению Всероссийских проверочных работ (ВПР). Напомним, в соответствии с решением Рособрнадзора ВПР перенесли на осень 2022 года.

Уже запланированные до 26 марта проверочные работы могут быть проведены в штатном режиме в соответствии с расписанием, утвержденным образовательной организацией самостоятельно.

Далее в большинстве школ запланированы весенние каникулы, которые продлятся до 3 апреля. Новые же проверочные работы в четвертой четверти проводиться не будут.

Предварительные сроки, обозначенные Рособрнадзором для проведения ВПР осенью, — с 19 сентября по 24 октября 2022 года.

Каждая школа самостоятельно определит расписание, удобное для всех педагогов и учеников. Писать проверочные работы осенью будут только ученики тех классов и по тем предметам, которые не были проведены в марте 2022 года. Повторного написания работ не потребуется.

- Всероссийские проверочные работы — хороший инструмент контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения программы школьниками. Нам важно обеспечить объективность этой оценки. Именно благодаря объективности оценивания педагогические работники понимают, над какими темами и разделами необходимо поработать с классом или учеником дополнительно. Для руководителей системы образования — это инструмент для принятия решения о направлении педагогов на курсы повышения квалификации или о доработке программ. Результаты проверочных работ нужны и самим школьникам, и их родителям. С их помощью они могут оценить, насколько хорошие знания даёт школа, — подчеркнула министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:20 0
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