Дмитрий Миляев рассказал, какими мерами поддержки могут воспользоваться предприниматели Тулы
Эксперты, предприниматели и чиновники всех уровней обсудили насущные вопросы, которые сейчас, в условиях санкций, наиболее актуальны в бизнесе.
Сегодня глава администрации Тулы Дмитрий Миляев провел заседание общественно-экспертного совета по малому и среднему предпринимательству с участием бизнес-сообщества Тулы.
В мероприятии принимали участие министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов, председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин, члены общественно-экспертного совета по малому и среднему предпринимательству, представители администрации города, а также тульские бизнесмены.
Дмитрий Миляев в начале встречи подчеркнул, что администрация города Тулы держит под контролем вопросы социально-экономической стабильности. Для предпринимателей Тулы разработаны различные меры поддержки как на региональном, так и на муниципальном уровне.? О пакете мер поддержки на уровне региона рассказал министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.
Участники встречи также обсудили работу подкомиссии по обеспечению стабильного функционирования малого и среднего предпринимательства Тульской области, созданную по поручению Губернатора Алексея Дюмина.
В Туле особые меры поддержки действуют для предприятий жизнеобеспечения и местных сельхозпроизводителей. Так, предусмотрена муниципальная преференция путем предоставления места для размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов для реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства.
Подготовлены меры поддержки предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание уделяется функционированию аварийного жилого фонда. Администрация готова оказать поддержку, в том числе финансовую, управляющим компаниям, которые принимают на себя обязательства по обслуживанию аварийных домов.
Функционирование предприятий и организаций города различных форм собственности в нынешних условиях - под особым контролем администрации города.
Кроме того, введены отсрочки по уплате арендных платежей за пользование муниципальным имуществом и земельными участками.
- Нам очень важно знать, какая поддержка сейчас наиболее важна для бизнес-сообщества на муниципальном уровне, - подчеркнул глава городской администрации Дмитрий Миляев. – И вы со своей стороны не замалчивайте, озвучивайте свои проблемы, чтобы мы вместе оперативно искали пути их решения. В том числе речь идет и о локальных вопросах, которые необходимо решать здесь и сейчас. Все ваши предложения и пожелания будут рассмотрены.
Сегодня в рамках встречи представители бизнес-сообщества поднимали темы, касающиеся земельных отношений, маркетинговых коммуникаций, логистики, сельского хозяйства и другие.
Дмитрий Вячеславович отметил, все вопросы взяты на контроль и на них будут даны ответы. Глава администрации предложил делать встречи с представителями бизнес-сообщества более частыми и регулярными, проводить их в удобном формате – как расширенные, так и тематические, по направлениям деятельности.