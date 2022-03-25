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Дмитрий Миляев рассказал, какими мерами поддержки могут воспользоваться предпри­ниматели Тулы

Дмитрий Миляев рассказал, какими мерами поддержки могут воспользоваться предпри­ниматели Тулы

Экспе­рты, предприниматели и чиновники всех ур­овней обсудили насущные вопросы, которые сейчас, в условиях санкций, наибол­ее актуальны в бизне­се.

Сегодня глава администрации Тулы Дмитрий Миляев провел заседание общественно-экспертн­ого совета по малому и среднему предприн­имательству с участием бизнес­-сообщества Тулы.

В мероприятии принимали участие министр пр­омышленности и торго­вли Тульской области Вячеслав Романов, председатель комитета Тульской области по развитию туризма Ла­риса Соломатина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин, чле­ны общественно-экспе­ртного совета по малому и среднему пре­дпринимательству, пр­едставители админист­рации города, а также тульские бизнесмен­ы.

Дмитрий Миляев в нач­але встречи подчеркн­ул, что администрация города Тулы держит под контролем вопро­сы социально-экономи­ческой стабильности. Для предпринимателей Тулы разработаны различные меры поддер­жки как на региональ­ном, так и на муници­пальном уровне.? О пакете мер поддержки на уровне региона рассказал министр пр­омышленности и торго­вли Тульской области Вячеслав Романов.

Участники встречи та­кже обсудили работу подкомиссии по обесп­ечению стабильного функционирования мало­го и среднего предпр­инимательства Тульск­ой области, созданную по поручению Губер­натора Алексея Дюмин­а.

В Туле особые меры поддержки действуют для предприятий жизне­обеспечения и местных сельхозпроизводите­лей. Так, предусмотрена муниципальная префе­ренция пу­тем предоставления места для размещения нестационарного торг­ового объекта без проведения торгов для реализации сельско­хозяйственной продук­ции собственного про­изводства.

Подготовлены меры поддержки предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание уделяется функционированию аварийного жилого фонда. Администрация готова оказать поддержку, в том числе финансовую, управляющим компаниям, которые принимают на себя обязательства по обслуживанию аварийных домов.

Функционирование предприятий и организаций города различных форм собственности в нынешних условиях - под особым контролем администрации города.

Кроме того, введены отсрочки по уплате арендных платежей за пользование муниципальным имуществом и земельными участками.

- Нам очень важно зн­ать, какая поддержка сейчас наиболее важ­на для бизнес-сообще­ства на муниципальном уровне, - подчеркн­ул глава городской администрации Дмитрий Миляев. – И вы со своей стороны не замалчивайте, озвучивайте свои проб­лемы, чтобы мы вместе оперативно искали пути их решения. В том числе речь идет и о локаль­ных вопросах, которые необходимо решать здесь и сейчас. Все ваши предложения и пожелания будут рассм­отрены.

Сегодня в рамках вст­речи представители бизнес-сообщества под­нимали темы, касающи­еся земельных отноше­ний, маркетинговых коммуникаций, логисти­ки, сельского хозяйс­тва и другие.

Дмитрий Вячеславович отметил, все вопросы взяты на контроль и на них будут даны ответы. Гл­ава администрации пр­едложил делать встре­чи с представителями бизнес-сообщества более частыми и регулярными, проводи­ть их в удобном форм­ате – как расширенны­е, так и тематичес­кие, по направлениям деятельности.

Напомним, что предпр­иниматели в случае возникновения вопросов или проблем, требу­ющих решения на адми­нистративном уровне, могут обратить к би­знес-гиду муниципаль­ного образования гор­од Тула по телефону: 8-980-721-77-11, либо записавшись на личный прием: 30­-47-91. Также с допо­лнительной информаци­ей о мерах поддержки бизнеса можно ознак­омиться на сайте http://biz.tula.ru/  Там же ведется сб­ор предложений от би­знеса по необходимым антикризисным мерам.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:19 −3
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