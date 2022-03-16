В Тульской области начал действовать первый пакет мер поддержки предпринимателей

- Разработаны эти меры были по поручению губернатора Алексея Дюмина для обеспечения социально-экономической стабильности Тульской области, — сообщил министр.

В регионе запущены пять вариантов помощи:

1. Отсрочка по региональным налогам на 3 месяца: платежи по упрощенной системе налогообложения и земельный налог.

2. Отсрочка по арендной плате за пользование государственным и муниципальным имуществом на 3 месяца.

3. Субсидирование 80% затрат для компаний на транспортировку продукции иностранным покупателям до границы. За ней стоит обращаться в центр поддержки экспорта.

4. Льготы в рамках региональных инвестиционных проектов, заключенных в 2022 году. Льготная ставка по налогу на прибыль — 12,5%.

5. Поддержка предприятий региона в сохранении рабочих мест и выплате зарплаты. Льготное кредитование на выплату зарплаты микро- и малых предприятий под ставку 0,1%. Сумма зависит от количества сотрудников, на каждого из них выдается по 1 МРОТ.

6. Займы для пополнения оборотных средств для МСП в размере до 500 тысяч рублей по ставке 5% годовых. Займы под 5% сроком на 1 год для пополнения оборотных средств промышленных предприятий — до 20 млн рублей с обеспечением и до 10 млн рублей без обеспечения. Для получения кредита стоит обращаться в Фонд поддержки промышленности.

Заместитель председателя правительства Тульской области Александр Шаламов напомнил, что на федеральном уровне также действует целый ряд мер поддержки. Они доступны для тульских предприятий:

До конца 2022 года будет действовать мораторий на плановые проверки бизнеса . Внеплановые проверки допускаются лишь в исключительных случаях: при угрозе жизни и здоровью граждан, угрозе обороноспособности страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

. Внеплановые проверки допускаются лишь в исключительных случаях: при угрозе жизни и здоровью граждан, угрозе обороноспособности страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По государственным и муниципальным контрактам , заключенным до 1 января 2023 года, допускается изменение существенных условий контракта, если при его исполнении возникли не зависящие от сторон обстоятельства, которые делают его исполнение невозможным.

, заключенным до 1 января 2023 года, контракта, если при его исполнении возникли не зависящие от сторон обстоятельства, которые делают его исполнение невозможным. Для снижения рисков неплатежеспособности до 1 июня 2022 года приостановлена блокировка банковских счетов при взыскании денежных средств . Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за финансово-экономических санкций, смогут обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить сроки применения взыскания до предельных в соответствии с налоговым законодательством.

. Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за финансово-экономических санкций, смогут обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить сроки применения взыскания до предельных в соответствии с налоговым законодательством. Продлены сроки действия лицензий и иных видов разрешительных документов на период до 1 года.

и иных видов разрешительных документов на период до 1 года. Ещё одна мера — перенесение сроков вступления в силу ряда обязательных требований к бизнесу . В создавшихся условиях они не могут быть соблюдены ввиду технологических ограничений и необходимости переоборудования российских предприятий.

. В создавшихся условиях они не могут быть соблюдены ввиду технологических ограничений и необходимости переоборудования российских предприятий. Для компаний туристической инфраструктуры обнулят НДС . Льготная ставка будет действовать 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию или его реконструкции. Владельцы уже существующих гостиниц также смогут получить льготный НДС до 30 июня 2027 года.

. Льготная ставка будет действовать 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию или его реконструкции. Владельцы уже существующих гостиниц также смогут получить льготный НДС до 30 июня 2027 года. В строительстве на 2022 год саморегулируемым организациям продлевается возможность предоставлять займы своим участникам за счет средств компенсационного фонда . В ближайшее время будет принят комплекс мер по поддержке строительной отрасли, в том числе упрощение разработки градостроительной документации, проведения публичных слушаний, регистрации прав на объекты, продление аренды.

на 2022 год саморегулируемым организациям . В ближайшее время будет принят комплекс мер по поддержке строительной отрасли, в том числе упрощение разработки градостроительной документации, проведения публичных слушаний, регистрации прав на объекты, продление аренды. Аграриям Правительство РФ выделило 12 млрд рублей на поддержку программы льготного лизинга сельхозтехники . Производителям хлеба и хлебобулочных изделий будет выделено 2,5 млрд рублей на компенсацию понесенных затрат.

. Производителям хлеба и хлебобулочных изделий будет выделено 2,5 млрд рублей на компенсацию понесенных затрат. Целый блок мер поддержки направлен на обеспечение ускоренного развития IT-отрасли :

- гранты на перспективные разработки IT-решений;

- финансирование организаций в IT-области для улучшения жилищных условий их работников, повышения зарплаты;

- льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, на обеспечение текущей деятельности IT-организаций и реализацию новых проектов;

- нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль до 31 декабря 2024 года;

- упрощение трудоустройства иностранных граждан в IT-организации и помощь им в получении вида на жительство;

- налоговые льготы и преференции для IT-организаций, получающих доходы от распространения (размещения) рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций или доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в IT-области;

- освобождение от налогового контроля, валютного контроля и других видов госконтроля (надзора) и муниципального контроля на срок до 3 лет;

- стимулирование закупок критически важных отечественных разработок в области IT, проводимых для обеспечения государственных и муниципальных нужд или проводимых отдельными видами юрлиц, а также на упрощение порядка проведения таких закупок;

- введение отсрочки от воинской службы для IT-специалистов.

: - гранты на перспективные разработки IT-решений; - финансирование организаций в IT-области для улучшения жилищных условий их работников, повышения зарплаты; - льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, на обеспечение текущей деятельности IT-организаций и реализацию новых проектов; - нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль до 31 декабря 2024 года; - упрощение трудоустройства иностранных граждан в IT-организации и помощь им в получении вида на жительство; - налоговые льготы и преференции для IT-организаций, получающих доходы от распространения (размещения) рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций или доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в IT-области; - освобождение от налогового контроля, валютного контроля и других видов госконтроля (надзора) и муниципального контроля на срок до 3 лет; - стимулирование закупок критически важных отечественных разработок в области IT, проводимых для обеспечения государственных и муниципальных нужд или проводимых отдельными видами юрлиц, а также на упрощение порядка проведения таких закупок; - введение отсрочки от воинской службы для IT-специалистов. Отдельное направление — льготное финансирование бизнеса. Программа стимулирования кредитования бизнеса Корпорации МСП и ЦБ РФ «ПСК Антикризисная» предусматривает кредитование и рефинансирование предпринимателей на оборотные и инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых. Программа доступна малым и средним предприятиям пострадавших отраслей в соответствии с постановлением Правительства № 1513. Она уже действует, предприниматели могут обращаться в банки.

По программе «ПСК Инвестиционная» малый и средний бизнес сможет получить кредиты по ставке для среднего бизнеса до 13,5%, для малого и микробизнеса — до 15%. В крупных банках можно получить кредит только на инвестиционные цели, в остальных — как на инвестиционные, так и на оборотные.

По программе Банка России «ПСК «Оборотная»: среднему бизнесу предоставят кредиты со ставкой до 13,5%, остальным предприятиям — до 15%. Программа начнет работать по мере подписания договоров между банками и ЦБ РФ.