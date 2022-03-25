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Двое жителей Новомосковска ограбили подростка
Фото из архива MySlo

Двое жителей Новомосковска ограбили подростка

Добычей злоумышленников стал дорогой смартфон.

В дежурную часть новомосковского отдела полиции обратилась 51-летняя женщина. Она рассказала, что двое неизвестных напали на её 17-летнего сына и похитили дорогостоящий смартфон.

При проведении оперативных мероприятий полицейским удалось установить личности и местонахождение злоумышленников. Ими оказались нигде не работающие и ранее судимые за грабежи жители Донского 21 и 23 лет.

Они были доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчины признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела проверяется причастность задержанных к другим преступлениям.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 21:50 +1
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