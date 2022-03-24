«Сахарный» сговор? ФАС возбудила антимонопольное дело против супермаркетов

Речь идет о «Магнитах» и «Пятерочке». По мнению ведомства, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос.

Сговор на сахар

Федеральная антимонопольная служба России сообщила о возбуждении дела против «Пятерочки» и «Магнита». Инициатором дела стали воронежские УФАС и прокуратура, которые выявили в действиях ретейлеров признаки картельного сговора с целью поддержания цен на сахар.

«В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу роста цен на сахар и отсутствия товара на полках магазинов УФАС и прокуратура проверили работу распределительных центров ООО „Агроторг“ („Пятерочка“) и АО „Тандер“ („Магнит“).

В ходе проверки было установлено, что на складах торговых сетей достаточно сахара-песка для удовлетворения спроса в розничных магазинах „Пятерочка“ и „Магнит“ Воронежской области. При этом в период с 9 по 21 марта 2022 года в магазинах фиксировалось его отсутствие в продаже.

Таким образом, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — следует из официального сообщения ФАС.

Согласно Закону о защите конкуренции соглашения между конкурентами, если они могут привести к установлению или поддержанию цен, запрещены.

С учетом выявленных фактов Воронежское УФАС возбудило в отношении компаний антимонопольное дело. В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы [штраф, размер которого зависит от выручки компании].

Сахаропровод не предусмотрен

На произошедшее первой отреагировала «Пятерочка», разместив в своем официальном Телеграм-канале комментарий:

«Мы удивлены…

Сегодня ФАС заявила о том, что возбудила антимонопольное дело против „Пятёрочки“ в Воронежской области.

У нас действительно есть сахар на распределительных центрах, мы регулярно снимаем видеоролики с наших РЦ и публикуем их в нашем Телеграм-канале, демонстрируя, что сахар едет в магазины.

Процесс транспортировки простой: сахар поступает на РЦ в больших фурах, перегружается на отдельные палеты для каждого магазина и развозится по ним небольшими машинами. В магазинах действительно есть ажиотажный спрос, привезённые палеты очень быстро разбирают и действительно есть периоды до приезда следующей машины, когда сахара на полке может не быть. Прямой „сахаропровод“ от РЦ в магазины в нашем процессе не предусмотрен.

На прошлой неделе прошли проверки прокуратуры в магазинах и РЦ, все запросы были отработаны, информация была предоставлена в установленный срок, дополнительных вопросов со стороны проверяющих не было, нарушений также не зафиксировано. Что имеет ввиду воронежская УФАС, говоря о нарушении антимонопольного законодательства, нам неизвестно. Попробуем выяснить это в ходе их проверки».

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