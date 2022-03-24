Как государство поддержит тех, кто не может выплатить кредиты?

Государство поддержит компании и граждан, которые брали кредит до начала санкций и теперь столкнулись с ростом кредитных ставок, оказавшись без средств для выплаты кредита. Об этом сообщается на сайте «Объясняем.рф».

Будут пересмотрены условия погашения кредита с плавающей ставкой.

Ставка по ипотеке, оформленной до 18 марта, когда была повышена ключевая ставка Центробанка, останется на уровне 27 февраля 2022 года.

Граждане, доход которых упал на 30% по сравнению со средним уровнем предыдущего года, могут взять кредитные каникулы.