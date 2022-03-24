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Как государство поддержит тех, кто не может выплатить кредиты?

Как государство поддержит тех, кто не может выплатить кредиты?

Речь идет о тех, кто брал кредит до санкций.

Государство поддержит компании и граждан, которые брали кредит до начала санкций и теперь столкнулись с ростом кредитных ставок, оказавшись без средств для выплаты кредита. Об этом сообщается на сайте «Объясняем.рф».

  • Будут пересмотрены условия погашения кредита с плавающей ставкой.
  • Ставка по ипотеке, оформленной до 18 марта, когда была повышена ключевая ставка Центробанка, останется на уровне 27 февраля 2022 года.
  • Граждане, доход которых упал на 30% по сравнению со средним уровнем предыдущего года, могут взять кредитные каникулы.

 

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:46 0
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