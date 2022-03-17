Антимонопольная служба проверяет производителей, поставщиков и продавцов сахара по поводу цен и дефицита
Ведомство предупреждает, что необоснованно повышать цены и создавать искусственный дефицит недопустимо.
Тем временем, министерство промышленности и торговли Тульской области ежедневно ведет мониторинг розничных цен. Сейчас отслеживают 34 позиции продовольственных и непродовольственных товаров.
В первую группу входит продукция так называемого социального потребления: мясо, бакалея, вермишель, крупы, гречка, рис, сахар, молоко. Во вторую — мыло, шампуни, зубные щетки, стиральные порошки, туалетная бумага. Оперативную информацию направляют в прокуратуру и УФАС.
По словам начальника отдела развития торговли министерства промышленности и торговли Тульской области Дмитрия Иванова, на сегодняшний день рост цен на морковь, соль и сахар составляет более 5%, а вот на мыло, стиральный порошок и зубные щетки — ниже этой цифры.
Дмитрий Иванов
- Сахар достаточно резко подскочил — на 10−15%. Сейчас по этому факту проводится проверка УФАС. Мониторинг ведется в федеральных, развитых сетях, которые включают в себя более 600 магазинов — это «Спар», «Пятерочка», «Дикси», «Магнит». Мы ежедневно выходим, мониторим цены. Отслеживаем также товарные остатки и направляем эту информацию в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Напомним, дефицита продовольствия первой необходимости не выявлено, товары в сети поставляются регулярно.