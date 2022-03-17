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Антимонопольная служба проверяет производителей, поставщиков и продавцов сахара по поводу цен и дефицита

Антимонопольная служба проверяет производителей, поставщиков и продавцов сахара по поводу цен и дефицита

Ведомство предупреждает, что необоснованно повышать цены и создавать искусственный дефицит недопустимо.

Федеральная антимонопольная служба России проверяет участников рынка, чтобы не допустить задержки отгрузки сахара в магазины и супермаркеты. Контрольно-надзорные мероприятия касаются не только производителей и торговые сети, но и посредников.
 
«Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями. ФАС России указывает на недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита», — сообщила ФАС утром 17 марта.
 
В случае нарушений ведомство сразу же принимает меры, вплоть до оборотных штрафов (размер зависит от выручки компании). А при необходимости материалы проверок уйдут в прокуратуру, которая привлечет недобросовестные организации уже по своей линии.
 

Тем временем, министерство промышленности и торговли Тульской области ежедневно ведет мониторинг розничных цен. Сейчас отслеживают 34 позиции продовольственных и непродовольственных товаров.

В первую группу входит продукция так называемого социального потребления: мясо, бакалея, вермишель, крупы, гречка, рис, сахар, молоко. Во вторую — мыло, шампуни, зубные щетки, стиральные порошки, туалетная бумага. Оперативную информацию направляют в прокуратуру и УФАС.

По словам начальника отдела развития торговли министерства промышленности и торговли Тульской области Дмитрия Иванова, на сегодняшний день рост цен на морковь, соль и сахар составляет более 5%, а вот на мыло, стиральный порошок и зубные щетки — ниже этой цифры.

Дмитрий Иванов

- Сахар достаточно резко подскочил — на 10−15%. Сейчас по этому факту проводится проверка УФАС. Мониторинг ведется в федеральных, развитых сетях, которые включают в себя более 600 магазинов — это «Спар», «Пятерочка», «Дикси», «Магнит». Мы ежедневно выходим, мониторим цены. Отслеживаем также товарные остатки и направляем эту информацию в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Напомним, дефицита продовольствия первой необходимости не выявлено, товары в сети поставляются регулярно.

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Кто и как проверяет рост цен в тульских магазинах, Фото: 1
Кто и как проверяет рост цен в тульских магазинах, Фото: 2
Кто и как проверяет рост цен в тульских магазинах, Фото: 3
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Кто и как проверяет рост цен в тульских магазинах, Фото: 6
Кто и как проверяет рост цен в тульских магазинах, Фото: 7
Кто и как проверяет рост цен в тульских магазинах, Фото: 8
Кто и как проверяет рост цен в тульских магазинах, Фото: 9
Кто и как проверяет рост цен в тульских магазинах, Фото: 10
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