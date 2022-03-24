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В тульских парках закрылись катки и лыжные трассы
Фото Андрея Прокуратова.

В тульских парках закрылись катки и лыжные трассы

Кроме того, больше не работает прокат зимнего инвентаря.

В тульских парках лыжные трассы, катки и прокат зимнего инвентаря завершили свою работу. К аренде готовят летний спортивный инвентарь.

Так, в Пролетарском парке посетители уже могут взять в прокат:

  • велосипеды;
  • роликовые коньки;
  • веломобили;
  • самокаты детские и взрослые;
  • защиту для катания на роликах.

В Комсомольском парке также проводится техническая подготовка спортивного инвентаря к предстоящему активному отдыху в теплое время года.

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