Фото Андрея Прокуратова.
В тульских парках закрылись катки и лыжные трассы
Кроме того, больше не работает прокат зимнего инвентаря.
В тульских парках лыжные трассы, катки и прокат зимнего инвентаря завершили свою работу. К аренде готовят летний спортивный инвентарь.
Так, в Пролетарском парке посетители уже могут взять в прокат:
- велосипеды;
- роликовые коньки;
- веломобили;
- самокаты детские и взрослые;
- защиту для катания на роликах.
В Комсомольском парке также проводится техническая подготовка спортивного инвентаря к предстоящему активному отдыху в теплое время года.
Другие статьи по темам
Место