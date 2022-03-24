В тульских парках закрылись катки и лыжные трассы

Фото Андрея Прокуратова.

Кроме того, больше не работает прокат зимнего инвентаря.

В тульских парках лыжные трассы, катки и прокат зимнего инвентаря завершили свою работу. К аренде готовят летний спортивный инвентарь.

Так, в Пролетарском парке посетители уже могут взять в прокат:

велосипеды;

роликовые коньки;

веломобили;

самокаты детские и взрослые;

защиту для катания на роликах.

В Комсомольском парке также проводится техническая подготовка спортивного инвентаря к предстоящему активному отдыху в теплое время года.