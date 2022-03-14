«Через два часа – пустые полки»: стоит ли тулякам закупать сахар впрок

В редакцию Myslo поступило письмо от читательницы Светланы: «Работаю в ночную смену, возвращаясь с работы, иногда захожу в магазин. В 10 часов утра там уже нет сахара. Причём завоз производится ежедневно, к открытию. А через два часа – уже пустые полки. Судя по всему, закупаются на год вперёд!»

Мы решили выяснить, стоит ли бояться дефицита сахара и закупать его «про запас». В последнюю неделю туляки активно обсуждали эту тему в социальных сетях, публиковали фото пустых полок…

...и делились своими наблюдениями:

А некоторые решили уличить продавцов в попытках припрятать «дефицитный товар».

Сотрудник одного из супермаркетов рассказал корреспонденту Myslo на условиях анонимности, что на протяжении нескольких дней туляки действительно активно скупали все запасы сахара:

«В основном, конечно, это люди старшего поколения, которые хорошо помнят тотальный дефицит 30-35 летней давности. Бабушки приходят с самого утра, к открытию, и берут сразу по 5-7 килограммовых пакетов. Мы пытались вводить ограничения, не больше 3 пакетов в одни руки, но это бесполезно. Они относят покупки домой, 10 минут возвращаются, набирают ещё несколько пакетов и встают в очередь в другую кассу. Но, несмотря на это, никаких проблем с поставками нет и не было».

Ещё одна возможная причина такого спроса – рост цен. На минувшей неделе сахар подорожал примерно на 22%. Руководитель регионального УФАС Юрий Елагин на оперативном совещании в правительстве сообщил, что сигналы о дефиците сахара связаны именно с повышенным спросом. Активнее всего туляки скупают сахар-песок – рафинад имеется на прилавках в достаточном количестве.

На портале объясняем.рф опубликовано разъяснение Минсельхоза. В нём говорится, что Россия полностью обеспечивает себя ключевыми продуктами, в том числе и сахаром, поставки идут без перебоев. Запасы в стране достаточны, чтобы хватило каждому жителю. С учетом повышенного спроса сахарные заводы и вовсе увеличили объемы отгрузок и перешли на круглосуточный режим работы.

Одна из причин пустых полок – необоснованная паника, охватившая многих. Такую же картину мы наблюдали в начале пандемии коронавируса. А еще волнением людей любят пользоваться некоторые недобросовестные компании. В некоторых регионах были случаи, когда люди массово закупали сахар и перепродавали его с выгодой для себя. Поэтому некоторые торговые сети получили право продавать в одни руки ограниченное количество товара.

Сахар относится к социально значимым продуктам питания, и максимальная наценка на него составляет 5%. На необоснованное повышение цен можно пожаловаться в ФАС России.