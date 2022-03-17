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«Сладкая лихорадка» в Туле: покупатели атаковали продавца с тележкой сахара

«Сладкая лихорадка» в Туле: покупатели атаковали продавца с тележкой сахара

Все берут и нам надо?

Туляки вторую неделю истерично скупают сахар. Берут, сколько могут унести, а потом, если есть возможность, возвращаются снова, и снова берут. Занимают очереди, пытаясь ухватить еще.

Два года назад с началом пандемии в магазинах можно было видеть пустые полки для гречки, туалетной бумаги и других продуктов. В этот раз вожделенным продуктом стал сахар. Туалетную бумагу не берут, все равно не понадобится — слипнется же от такого количества.

Доходит до смешного: продавцу приходится разгонять столпившихся покупателей, чтобы хотя бы довезли до отдела тележку с пачками сахара. Там ведь тоже стоят люди в ожидании.

Именно так и было сегодня утром в одном из магазинов «Дикси» в Туле. Покупатели набросились на продавщицу, которая везла в отдел тележку песка.

Видя количество желающих прикупить еще сахарку в запас, женщине даже пришлось дополнительно ограничить покупателей: в одни руки она выдавала вместо трех пачек две. Покупатели были недовольны, но брали и шли на кассу.

Заявления чиновников и предпринимателей, что на складах есть сахар, не помогают. Многие регулярно видят пустые полки, считают, что им все врут, и в панике бросаются на поиски.

А то, что вполне возможно за полчаса до этого пришла толпа и смела за пять минут весь сахар, об этом никто не задумывается.

Так, сегодня в редакцию позвонила разгневанная жительница Пролетарского района. Она почитала свежий выпуск «Слободы», в котором говорится о том, что сахарные заводы в России работают, сахар завозят, дефицита нет, но есть ажиотажный спрос.

Женщина заявила, что это абсолютное вранье:

- Я обошла все магазины в нашем районе. Нет сахара. Говорите, что его привозят каждый день. Но это неправда! Я спрашивала в магазинах, мне сказали, что два раза в неделю, а не каждый день и всего по 17 — 20 кг, — сказала женщина. — Говорят, на складах есть сахар. Почему же не могут его привезти, чтобы люди взяли, кому сколько нужно? Мы с мужем купили 4 пачки сахара, а больше не успеваем — все разбирают за несколько минут.

Но у всех продавцов разные сроки доставки. Возможно, в какие-то магазины сахар действительно всегда поставляли дважды в неделю и в ограниченном количестве. И сейчас работа продолжается в рамках уже заключенного договора. Но эти доводы туляков не убеждают. Им нужен сахар. Срочно и много.

Желание у всех жертв« сладкой лихорадки» одно: покажите нам гору сахара, и тогда мы остановимся.

Ну куда вам столько сахара-то?

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:24 +7
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