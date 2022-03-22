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В прокуратуре Тульской области обсудили защиту прав предпринимателей

В прокуратуре Тульской области обсудили защиту прав предпринимателей

Прокурор области Александр Грицаенко провёл заседание Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса.

В работе приняли участие члены Общественного совета, органов государственной власти, предпринимательского сообщества. В рамках заседания обсуждена система мер поддержки бизнеса. Кроме того, общественникам рассказали о прокурорском надзоре в сфере защиты прав предпринимателей.

В ходе совещания выработаны основные направления взаимодействия органов государственной власти региона и хозяйствующих субъектов с целью недопущения нарушения прав предпринимателей в условиях сложившихся экономических реалий, оказания им государственной поддержки в свете принятых в отношении России экономических санкций.

В ходе мероприятия Александр Грицаенко и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин подписали соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

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