Фото ГУ МЧС России по Тульской области
При пожаре в ефремовской квартире пострадали два человека
Пожар случился сегодня, 23 марта, в 6 часов утра. Мужчина и женщина отравились продуктами горения.
23 марта 2022 года в 6.00 поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Индустриальной в Ефремове. На месте работали два пожарных расчета и автолестница.
По сообщению МЧС, пострадали 36-летняя женщина и 55-летний мужчина. В ходе тушения пожара спасено два человека, эвакуировано шестеро жильцов дома.
В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности, квартира закоптилась по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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