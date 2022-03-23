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При пожаре в ефремовской квартире пострадали два человека
Фото ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре в ефремовской квартире пострадали два человека

Пожар случился сегодня, 23 марта, в 6 часов утра. Мужчина и женщина отравились продуктами горения.

23 марта 2022 года в 6.00 поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Индустриальной в Ефремове. На месте работали два пожарных расчета и автолестница.
 
По сообщению МЧС, пострадали 36-летняя женщина и 55-летний мужчина. В ходе тушения пожара спасено два человека, эвакуировано шестеро жильцов дома.
 
 
В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности, квартира закоптилась по всей площади.
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.
 
Причина пожара устанавливается.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:22 0
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