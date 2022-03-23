При пожаре в ефремовской квартире пострадали два человека

Фото ГУ МЧС России по Тульской области

Пожар случился сегодня, 23 марта, в 6 часов утра. Мужчина и женщина отравились продуктами горения.

23 марта 2022 года в 6.00 поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Индустриальной в Ефремове. На месте работали два пожарных расчета и автолестница.

По сообщению МЧС, пострадали 36-летняя женщина и 55-летний мужчина. В ходе тушения пожара спасено два человека, эвакуировано шестеро жильцов дома.

В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности, квартира закоптилась по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.