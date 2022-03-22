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В Ефремове временно закроют ж/д переезд

В Ефремове временно закроют ж/д переезд

Автомобилистам предлагают воспользоваться объездом.

28 марта на железнодорожном переезде на ул. Карла Маркса в границах железнодорожной станции Ефремов отремонтируют ж/д полотно в зоне пересечения с автодорогой.

На время ремонта с 9.00 до 17.00 проезд автотранспорта через указанный переезд будет закрыт. Автомобилистам предлагают воспользоваться объездом через улицу Зареченскую (пос. Стрелецкий).

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

 

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