В Ефремове временно закроют ж/д переезд
Автомобилистам предлагают воспользоваться объездом.
28 марта на железнодорожном переезде на ул. Карла Маркса в границах железнодорожной станции Ефремов отремонтируют ж/д полотно в зоне пересечения с автодорогой.
На время ремонта с 9.00 до 17.00 проезд автотранспорта через указанный переезд будет закрыт. Автомобилистам предлагают воспользоваться объездом через улицу Зареченскую (пос. Стрелецкий).
Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.
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