В Ефремове временно закроют ж/д переезд

28 марта на железнодорожном переезде на ул. Карла Маркса в границах железнодорожной станции Ефремов отремонтируют ж/д полотно в зоне пересечения с автодорогой.

На время ремонта с 9.00 до 17.00 проезд автотранспорта через указанный переезд будет закрыт. Автомобилистам предлагают воспользоваться объездом через улицу Зареченскую (пос. Стрелецкий).

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.