Михаил Глухов: «Предпринимателям сейчас важно не молчать о проблемах и не задирать цены необоснованно»
Как выжить бизнесу в условиях кризиса, рассказал председатель Тульского регионального отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов.
Санкции продолжают собираться. Есть такое понятие, как отложенный эффект: как все эти санкции, возможное падение покупательской способности отразятся на бизнесе в долгосрочной перспективе. Сейчас пока многие работают на тех ресурсах, которые еще пока имеются.
Например, если кто-то торговал европейской одеждой, то теперь надо находить новых производителей. Задача предпринимателей в любое время — искать новые рынки сбыта и закупок.
Если кто-то работает с госконтрактами и контрагенты не пересматривают цены, об этом надо сообщать.
— Насколько тульские предприятия готовы присоединиться к импортозамещению?
- Возможности есть. Что касается изготовления деталей, то на наших оборонных предприятиях много талантливых конструкторов, которым достаточно дать госзадание на разработку. Конечно, тяжело с замещением электроники. Если датчики нижнего уровня можно заменить на продукцию с Востока, с электроникой высокого уровня придется сложно. Возможно, получится закупать отдельные детали через третьи страны.
Тут важно идти на упреждение. И пока есть запасы, замещение их нужно продумывать уже сегодня.
— Сдерживание роста цен на продукты и на стойматериалы: насколько эта мера эффективна и поможет ли она?
- Тем предпринимателям, которые решили получить кэш на этой ситуации, нужно снизить аппетиты и сократить цены, если они подняты необоснованно. В этой ситуации от действий каждого гребца зависит устойчивость всей лодки.
Пример с металлургами это показывает: стройку нельзя останавливать, она тянет за собой порядка 100−150 смежных производств. Если стройка будет вестись, будут работать и все остальные производства.
Конечно, инфляции не избежать. Но есть задание держать курс на показатель прошлых лет — около 4%. В этой ситуации ничего не остается, кроме как мобилизовать все свои силы и двигаться дальше.