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Михаил Глухов: «Предпринимателям сейчас важно не молчать о проблемах и не задирать цены необоснованно»

Михаил Глухов: «Предпринимателям сейчас важно не молчать о проблемах и не задирать цены необоснованно»

Как выжить бизнесу в условиях кризиса, рассказал председатель Тульского регионального отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов.

- Меры, которые сейчас принимаются, это только начало. И на федеральном, и на региональном уровне еще не все меры озвучены. Первый пакет, который был озвучен, касался банковской финансовой схемы. Сейчас информация о потребности в других мерах поддержки продолжает собираться о состоянии бизнеса, а у профильных организаций — о состоянии населения.
 

Санкции продолжают собираться. Есть такое понятие, как отложенный эффект: как все эти санкции, возможное падение покупательской способности отразятся на бизнесе в долгосрочной перспективе. Сейчас пока многие работают на тех ресурсах, которые еще пока имеются.

Основная задача бизнеса, как малого, так и большого, — проанализировать текущую ситуацию.
 
Представителям малого бизнеса следует не паниковать и взвесить свои риски: какие запасы есть, какие меры надо предпринять для перестройки производства.
 
Например, если кто-то торговал европейской одеждой, то теперь надо находить новых производителей. Задача предпринимателей в любое время — искать новые рынки сбыта и закупок.
Когда пандемия началась, сначала тоже была массовая истерия, а потом начали постепенно находить варианты выхода из, казалось бы, тупиковых ситуаций. Крупным предприятиям в этом плане сложнее перестроиться, но там и ресурсы большие. А малому бизнесу проще, и ценность его в том, что он должен быть гибким, перестраиваться и подстраиваться. Понятно, что без потерь тут не обойтись. Но безвыходных ситуаций не бывает, надо просто искать решение.
 
Сейчас важно, если столкнулись с трудностями, — не молчать, не замыкаться в себе, озвучивать проблему.
 
Если кто-то работает с госконтрактами и контрагенты не пересматривают цены, об этом надо сообщать.
Региональное и федеральное правительства держат руку на пульсе и реагируют оперативно. Например, для поддержки экспортеров в первые же дни были созданы горячие линии и чат в «Телеграме», где выкладывается и собирается информация от тех, кто продавал свою продукцию за границу. Рынок Европы и США сейчас закрыт, но есть и другие: Китай, Индия, Африка и др.
 
Что касается мер — поддержали финансовый сектор, сделали налоговые и кредитные каникулы. Но даже перед тем, как воспользоваться некоторыми мерами поддержки, стоит все тщательно взвесить. Например, каникулы по кредиту — это просто временное прекращение платежей. Перед тем как уходить на кредитные каникулы, нужно оценить перспективные риски: насколько сейчас тяжело платить кредит? Есть смысл сейчас продолжить платить, а уйти на каникулы, например, через пару месяцев?
 
Если предприниматель сделал заказ, оплатил его, а он из-за санкций застрял на границе и это стало существенным ущербом, то можно обратиться в Тульскую торгово-промышленную палату для признания этого случая форс-мажором на юридическом уровне.
 

— Насколько тульские предприятия готовы присоединиться к импортозамещению?

- Возможности есть. Что касается изготовления деталей, то на наших оборонных предприятиях много талантливых конструкторов, которым достаточно дать госзадание на разработку. Конечно, тяжело с замещением электроники. Если датчики нижнего уровня можно заменить на продукцию с Востока, с электроникой высокого уровня придется сложно. Возможно, получится закупать отдельные детали через третьи страны.

Тут важно идти на упреждение. И пока есть запасы, замещение их нужно продумывать уже сегодня.

— Сдерживание роста цен на продукты и на стойматериалы: насколько эта мера эффективна и поможет ли она?

- Тем предпринимателям, которые решили получить кэш на этой ситуации, нужно снизить аппетиты и сократить цены, если они подняты необоснованно. В этой ситуации от действий каждого гребца зависит устойчивость всей лодки.

Пример с металлургами это показывает: стройку нельзя останавливать, она тянет за собой порядка 100−150 смежных производств. Если стройка будет вестись, будут работать и все остальные производства.

Конечно, инфляции не избежать. Но есть задание держать курс на показатель прошлых лет — около 4%. В этой ситуации ничего не остается, кроме как мобилизовать все свои силы и двигаться дальше.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:41 −5
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