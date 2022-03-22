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На реставрацию собора и колокольни в Тульской области потребуется еще почти 2 млрд рублей

На реставрацию собора и колокольни в Тульской области потребуется еще почти 2 млрд рублей

Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

На продолжение реставрации Успенского собора в Туле и колокольни Никольской церкви в Веневе потратят 1 807 375 050 рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
 
Заказчиком проведения работ выступает Министерство культуры Российской Федерации. Заявки от участников принимаются до 4 апреля. Работы должны быть завершены до 30 октября 2024 года.
 
Напомним, Успенский собор начали реставрировать еще в 2020 году. Работы же по восстановлению Никольской церкви, расположенной на Красной площади, стартовали еще в 2014 году.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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сегодня, в 12:18 −1
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