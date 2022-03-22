На реставрацию собора и колокольни в Тульской области потребуется еще почти 2 млрд рублей
Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.
На продолжение реставрации Успенского собора в Туле и колокольни Никольской церкви в Веневе потратят 1 807 375 050 рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
Заказчиком проведения работ выступает Министерство культуры Российской Федерации. Заявки от участников принимаются до 4 апреля. Работы должны быть завершены до 30 октября 2024 года.
Напомним, Успенский собор начали реставрировать еще в 2020 году. Работы же по восстановлению Никольской церкви, расположенной на Красной площади, стартовали еще в 2014 году.
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