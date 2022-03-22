На реставрацию собора и колокольни в Тульской области потребуется еще почти 2 млрд рублей

На продолжение реставрации Успенского собора в Туле и колокольни Никольской церкви в Веневе потратят 1 807 375 050 рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком проведения работ выступает Министерство культуры Российской Федерации. Заявки от участников принимаются до 4 апреля. Работы должны быть завершены до 30 октября 2024 года.