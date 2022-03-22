«Накажи автохама»: В Туле паркуются как попало и где попало

Предлагаем вашему вниманию очередную подборку снимков автомобилей, водители которых нарушили правила дорожного движения, иди причинили неудобства окружающим.

«Ежедневно паркуется на тротуаре у дома 18 по улице Арсенальной. За оградой школа №10, на снимке видно. Юная беспредельщица, на замечания не реагирует, никого вокруг «не видит». Снимок сделан 9 февраля 2022 года, в 16.30. Двор проходной, завален снегом, а хамам абсолютно наплевать. Жители дома 18», - написал автор снимка.

«Данный субъект припарковался ровно на остановке ул. Демонстрации (вниз от ЦПКиО по ул. Фрунзе). Пришлось выходить из автобуса посреди проезжей части. На замечание отъехать не отреагировал, сидел переписывался в телефоне. Номер авто: Е510НУ777. Снято 11 февраля 2022, в 18.05», - утверждает наш читатель.

«Встала на дорожке, где пешеходы подходят к магазину «Дикси», пр. Ленина, 135. Ввиду невозможности пройти я попросила убрать авто, на что женщина ответила «когда здесь нарисуют пешеходный переход, тогда тут и будете ходить». Затем она ушла. Номер блатной, оно и понятно, что можно хамить всем. Снято 13 февраля, в 14.46», - возмущена автор снимка.

«Пешеходная зона около магазина «Перекресток» на ул. Лейтейзена. Постоянно так паркуются водители и спокойно идут в магазин. Объехать с коляской нет возможности и приходится идти с ребенком по проезжей части. Снято 18 февраля, в 10.03», - написала автор снимков.

«Король парковки. Двор Лейтейзена, 8 / Революции, 12. Снято 22 февраля, в 17.06», - охарактеризовал водителя наш читатель.

«Поселок Хомяково заполонили большегрузы. Ни утром, ни днем, ни вечером практически невозможно пройти и проехать. Полное игнорирование знаков ПДД! Снято 1 марта, в 11.16», - возмущена наша читательница.

К сожалению, автор не указала адрес съемки. Предположительно - ул. Хомяковская, 7.

«Прошу вас опубликовать данные фото нарушения правил парковки со стороны водителя Ford Focus. Он ежедневно пренебрегает ПДД, бросая свой автомобиль на продолжительное время в районе автобусной остановки по адресу: Тула, ул. Маршала Жукова, напротив дома №4. Данные фотографии сделаны 25 февраля, в 7.30», - написал автор снимков.

«Хочется обратить внимание сотрудников ГИБДД на перекресток ул. Литейной и ул. Октябрьской. Несмотря на наличие знака «Остановка запрещена», вся правая полоса постоянно занята под парковку «елочкой». А данный автомобиль вообще решил переплюнуть всех и запарковался в зоне, запрещающей остановку, после стоп-линии, на расстоянии менее 5 метров от пешеходного перехода.

При этом блокирование правой полосы, при наличии секции поворота, создает большую пробку, так как автомобили, ожидающие зеленый для поворота налево, не могут проехать из-за тех, кто ждет разрешающий сигнал направо, и наоборот. Снято 5 марта в 13.33», - сообщил читатель Myslo.

«Вот так замечательно 16 марта 2022 года припарковался молодой человек на Красном перекопе. Блокировал трамвай на 20 минут, люди опоздали на работу», - сообщил автор, но не указал точное время съемки.

«Город Тула, ул. Революции, 20. Снято 18 марта, в 12.10», - написал автор снимка.

«Здравствуйте! Пешеходный переход на Металлургов, 94. Постоянно устраивают стоянку. Хоть бы камни поставили!», - возмущен автор фото.

«Гений парковки на тротуаре между домами №8 и №10 по ул. Рязанской. Снято 28 февраля 2022, в 18.30», - написал наш читатель.

«На Кауля, 20, около магазина «Пятерочка» очередная автохамская парковка поперек тротуара. Фото сделано 22 марта, около 14.00», - сообщила читательница.

«Припарковался на газоне у дома №5 по ул. Фрунзе. Снято 18 марта, в 15.59», - сообщил автор снимка.

Майская, дом 8. Дату и время съемки автор не указал. Отметим, что этот адрес регулярно попадает в подборки нарушителей ПДД.

«Тула, ул. Болдина, 95. Снято 17 марта 2022, в 15.46», - сообщил автор фото.

«Добрый день. Вот так паркуются на ул. Михеева между домами 4 и 6, на въезде во двор. Фото сделано 3 марта, в 16.15», - пояснил туляк.

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