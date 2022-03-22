«Накажи автохама»: В Туле паркуются как попало и где попало
Продолжаем публиковать материалы наших читателей.
«Данный субъект припарковался ровно на остановке ул. Демонстрации (вниз от ЦПКиО по ул. Фрунзе). Пришлось выходить из автобуса посреди проезжей части. На замечание отъехать не отреагировал, сидел переписывался в телефоне. Номер авто: Е510НУ777. Снято 11 февраля 2022, в 18.05», - утверждает наш читатель.
«Король парковки. Двор Лейтейзена, 8 / Революции, 12. Снято 22 февраля, в 17.06», - охарактеризовал водителя наш читатель.
«Прошу вас опубликовать данные фото нарушения правил парковки со стороны водителя Ford Focus. Он ежедневно пренебрегает ПДД, бросая свой автомобиль на продолжительное время в районе автобусной остановки по адресу: Тула, ул. Маршала Жукова, напротив дома №4. Данные фотографии сделаны 25 февраля, в 7.30», - написал автор снимков.
«Вот так замечательно 16 марта 2022 года припарковался молодой человек на Красном перекопе. Блокировал трамвай на 20 минут, люди опоздали на работу», - сообщил автор, но не указал точное время съемки.
«Город Тула, ул. Революции, 20. Снято 18 марта, в 12.10», - написал автор снимка.
«Гений парковки на тротуаре между домами №8 и №10 по ул. Рязанской. Снято 28 февраля 2022, в 18.30», - написал наш читатель.
«Припарковался на газоне у дома №5 по ул. Фрунзе. Снято 18 марта, в 15.59», - сообщил автор снимка.
Майская, дом 8. Дату и время съемки автор не указал. Отметим, что этот адрес регулярно попадает в подборки нарушителей ПДД.
«Тула, ул. Болдина, 95. Снято 17 марта 2022, в 15.46», - сообщил автор фото.
«Добрый день. Вот так паркуются на ул. Михеева между домами 4 и 6, на въезде во двор. Фото сделано 3 марта, в 16.15», - пояснил туляк.
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.
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