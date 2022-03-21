За 2021 год клещи укусили 4718 туляков

В 2021 году с жалобами на укусы клещей в медицинские организации Тульской области обратились 4718 человек. Это на 14% больше, чем в 2020 году, и на 7% выше среднероссийского показателя, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Чаще всего людей кусали на придомовых территориях (33%), на территории садовых товариществ (35,8%), а также при выходе на природу (15,8%).

С 3 марта 2022 года региональный Роспотребнадзор проводит еженедельный мониторинг за инфекционными заболеваниями, которые передаются клещами. На данный момент в области не зарегистрировано случаев обращения в больницы по поводу укусов.