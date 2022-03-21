16-летняя жительница Новомосковска погибла в жутком ДТП: виновный отправится в колонию на 6 лет

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В Новомосковске 29-летний уроженец Киргизии признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что вечером 21 ноября 2021 года пьяный обвиняемый, управляя автомобилем Mitsubishi, превысил скорость и врезался в дерево. В результате ДТП 16-летняя девушка, находившаяся на переднем сиденье, скончалась от полученных травм.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.