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16-летняя жительница Новомосковска погибла в жутком ДТП: виновный отправится в колонию на 6 лет
Фото: instagram.com/4p.tula

16-летняя жительница Новомосковска погибла в жутком ДТП: виновный отправится в колонию на 6 лет

Авария произошла 21 ноября 2021 года.

В Новомосковске 29-летний уроженец Киргизии признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Судом установлено, что вечером 21 ноября 2021 года пьяный обвиняемый, управляя автомобилем Mitsubishi, превысил скорость и врезался в дерево. В результате ДТП 16-летняя девушка, находившаяся на переднем сиденье, скончалась от полученных травм.
 
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:14 0
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