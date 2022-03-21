В Тулу прибыли еще 493 беженца из ДНР и ЛНР

21 марта на Московский вокзал Тулы прибыл поезд с гражданами, вынужденно покинувшими Украину, Донецкую и Луганскую Народные Республики. Их встретили волонтеры и сотрудники МЧС.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина людям оказывают всестороннюю помощь.

- Сегодня к нам в регион прибыли 493 человека, в том числе 110 детей. Всех прибывших обследовали медики. Людям с признаками простуды делали экспресс-тестирование, — сообщил начальник Главного Управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.

Он отметил, что всех прибывших доставят в пункты временного размещения (ПВР) в Туле, Донском, Новомосковске, Плавске и Суворовском районе. Там им окажут все виды помощи, включая психологическую.