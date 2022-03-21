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В Тулу прибыли еще 493 беженца из ДНР и ЛНР

В Тулу прибыли еще 493 беженца из ДНР и ЛНР

Среди них 110 детей.

21 марта на Московский вокзал Тулы прибыл поезд с гражданами, вынужденно покинувшими Украину, Донецкую и Луганскую Народные Республики. Их встретили волонтеры и сотрудники МЧС.
По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина людям оказывают всестороннюю помощь.
 
- Сегодня к нам в регион прибыли 493 человека, в том числе 110 детей. Всех прибывших обследовали медики. Людям с признаками простуды делали экспресс-тестирование, — сообщил начальник Главного Управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.
 
Он отметил, что всех прибывших доставят в пункты временного размещения (ПВР) в Туле, Донском, Новомосковске, Плавске и Суворовском районе. Там им окажут все виды помощи, включая психологическую.
 
 
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