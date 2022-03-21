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В Тульской области на территории колонии перехватили квадрокоптер с наркотиками и телефоном
Фото пресс-службы УФСИН по Тульской области.

В Тульской области на территории колонии перехватили квадрокоптер с наркотиками и телефоном

Личность отправителя «посылки» устанавливают.

В Щекинском районе ночью 20 марта во время патрулирования территории, прилегающей к исправительной колонии № 7, в 150 метрах от основного ограждения сотрудники учреждения обнаружили квадрокоптер белого цвета с привязанным к нему свертком.

- Незамедлительно на место происшествия выдвинулась дежурная группа от исправительного учреждения, а также вызваны оперативно-следственная группа ОМВД России по Щекинскому району и сотрудники ОКОН ОМВД России по Щекинскому, — сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

В ходе проведения осмотра квадрокоптера было обнаружено 7 пластин по 14 таблеток и 1 пластина с 10 таблетками одного из препаратов, черный пакет с массой растительного происхождения зеленого цвета и мобильный телефон марки «HONOR 10 LITE».

Все изъятые вещества были переданы на экспертизу. Оперативный отдел ИК-7 УФСИН устанавливает все обстоятельства происшествия.

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