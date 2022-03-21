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В Тульской области на аукционе продадут автомобили, квартиры и магазин

В Тульской области на аукционе продадут автомобили, квартиры и магазин

Имущество должников будет реализовано посредством электронных торгов.

Управление ФССП России по Тульской области передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое реализует его на торгах.

Ближайший аукцион пройдёт 1 апреля, в 11.00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП». Среди лотов – квартиры, магазин, жилые дома, земельные участки на общую сумму более 18,5 млн рублей.

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Там же пройдёт регистрация на торги, запланированные к проведению на 6 и 8 апреля, 11.00. Будут распроданы земельные участки, автомобили и простой вексель. Заявки на участие принимаются до 4 и 6 апреля соответственно.

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