В Тульской области могут начать продавать хлеб без упаковки

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На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили меры поддержки агропромышленного комплекса региона. Губернатор подчеркнул, что сельское хозяйство всегда было одной из важнейших отраслей экономики для Тульской области:

– Сейчас, в условиях санкций и внешних ограничений, от стабильной работы предприятий АПК во многом зависит продовольственная безопасность страны, – сказал он.

Правительство России приняло ряд решений по поддержке аграриев. Среди них: увеличение финансирования программы льготного кредитования, субсидирование производства хлеба, перевозок сельхозпродукции и удобрений и поддержка системообразующих аграрных предприятий.

В Тульской области также принят первый пакет мер поддержки аграрного сектора – увеличены выплаты производителям картофеля и молока. В пятницу на совещании с руководителями сельхозпредприятий обсуждались дополнительные предложения по мерам поддержки. Алексей Дюмин поручил главе регионального Минсельхоза Алексею Степину за неделю проработать этот вопрос вместе с областным Минфином.

Кроме того, губернатор назвал проработать решения по ряду вопросов, которые вызывают особую озабоченность сельхозпроизводителей. По мнению производителей молочной продукции, торговая наценка в сетевых магазинах не должна превышать 20-25 %. Сегодня она фактически превышает эти значения.

Производители хлеба столкнулись с удорожанием стоимости сырья, упаковки, этикеток. Для сокращения расходов нужно рассмотреть возможность продажи хлеба без упаковки и этикеток, а также увеличить размер субсидии за 1 кг произведенного хлеба. Кроме того, сельхозпроизводители отмечают, что потребность в льготных краткосрочных кредитах по Тульской области больше, чем выделенные лимиты. Это направление требует дополнительного финансирования.