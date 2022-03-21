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В Криволучье тулячка попыталась принарядиться за чужой счёт
Фото из архива MySlo

В Криволучье тулячка попыталась принарядиться за чужой счёт

Теперь ей грозит уголовное наказание.

В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» обратилась сотрудница магазина, расположенного по улице Металлургов. Женщина рассказала, что оттуда были украдены 3 женские кофты и 1 пиджак.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что кражу совершила нигде не работающая 45-летняя тулячка.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанной получены признательные показания, похищенная одежда изъята.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 20:12 +7
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