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В 2022 году в Туле отремонтируют 27 остановок общественного транспорта
Фото из архива Myslo

В 2022 году в Туле отремонтируют 27 остановок общественного транспорта

Работы пройдут в рамках национального проекта и муниципальной программы.

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили ремонт остановочных павильонов: туляки попросили привести в порядок остановку возле магазина «Чайка». Глава городской администрации Дмитрий Миляев сообщил, что работы планируется завершить до 1 мая.

Тульские остановки ремонтируют в рамках двух программ: национального проекта «Безопасные качественные дороги» и муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения».

Всего в городе насчитывается более 700 остановочных пунктов, 542 из них приведены в порядок. С 2017 по 2020 год отремонтировали свыше 160 остановок, в прошлом году — ещё порядка 70.

В 2022 году в рамках программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» планируется отремонтировать 12 остановок, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — 15.

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