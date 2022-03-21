Тульские дзюдоисты взяли медали на всероссийских соревнованиях

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Наши спортсмены сумели обойти более 140 соперников из 22 регионов России.

С 16 по 19 марта в Орле проходили всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет на призы общества «Юность России». За медали сражались более 140 дзюдоистов из 22 регионов нашей страны.

Туляки завоевали три бронзы: Валерия Фокина — в категории 52 кг, Диана Морозова — в категории 57 кг, а Иван Цуканов — в категории 81 кг.