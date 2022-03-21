Врач расскажет тулякам, как избежать туберкулёза

Изображение Julio Cesar Velasquez Mejia с сайта Pixabay

В среду, 23 марта, в 14.30, в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». Общаться с пользователями будет заместитель главврача Тульского областного противотуберкулезного диспансера № 1 Вячеслав Карнаухов.

Прямой эфир приурочен ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта. Свои вопросы жители могут задать в комментариях под этим постом, в личных сообщениях группы или во время трансляции.