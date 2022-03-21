Где в Туле отключат электричество 22 марта

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),

ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а,

ул. Болдина, 9, 14, 15, 16, 65,

ул. Шота Руставели, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

ул. Короленко, 1, 3,

ул. Джамбула,

ул. Тульского Рабочего полка, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 72-92 (нечётн.),

ул. Джамбула, 2-28 (чётн.), 9-21 (нечётн.), 17-а, 28-а,

ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.),

ул. 1-я Лучевая, 2-а-в, 7, 9, 11,

ул. 1-я Зеркальная, 1-12,

ул. Серебровская, 1-37 (нечётн.),

ул. Рязанская, 14, 16, 18,

ул. Вознесенского, 7, 9,

ул. Ленинградская, 6,

пр-д Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5,

ул. Зои Космодемьянской, 4-8 (чётн.),

пос. Менделеевский: Щёкинское шоссе, 25,

пос. Хомяково: ул. Хомяковская, 3-а, 5, 7,

ул. Берёзовская.