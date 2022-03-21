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Где в Туле отключат электричество 22 марта

Где в Туле отключат электричество 22 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),
  • ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а,
  • ул. Болдина, 9, 14, 15, 16, 65,
  • ул. Шота Руставели, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Короленко, 1, 3,
  • ул. Джамбула,
  • ул. Тульского Рабочего полка, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 72-92 (нечётн.),
  • ул. Джамбула, 2-28 (чётн.), 9-21 (нечётн.), 17-а, 28-а,
  • ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.),
  • ул. 1-я Лучевая, 2-а-в, 7, 9, 11,
  • ул. 1-я Зеркальная, 1-12,
  • ул. Серебровская, 1-37 (нечётн.),
  • ул. Рязанская, 14, 16, 18,
  • ул. Вознесенского, 7, 9,
  • ул. Ленинградская, 6,
  • пр-д Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5,
  • ул. Зои Космодемьянской, 4-8 (чётн.),
  • пос. Менделеевский: Щёкинское шоссе, 25,
  • пос. Хомяково: ул. Хомяковская, 3-а, 5, 7,
  • ул. Берёзовская.
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