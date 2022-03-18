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В Тульской области создана система комплексного социального сопровождения для семей с детьми
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области создана система комплексного социального сопровождения для семей с детьми

Во флагманском офисе проекта «Мой семейный центр» состоялось выездное заседание Общественной палаты Тульской области.

На встрече обсудили демографическую ситуацию в регионе. Как отметила зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова, при поддержке и по поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе уделяется особое внимание семьям с детьми. Для них создана система комплексного социального сопровождения.

– С помощью этой системы можно улучшить жилищные условия, взыскать алименты, заключить социальный контракт, разрешить семейные споры, а также улучшить отношения между родителями и детьми. Для нас важно донести информацию о работе центра до каждого жителя Тульской области, – сказала Ольга Гремякова.

В ходе мероприятия Общественная палата, «Областной центр социальной помощи семье и детям» и тульское отделение «Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. 

Его цель – установить партнерские отношения, решить наиболее важные вопросы социального развития Тульской области и реализовать проекты в рамках национального проекта «Демография»: «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Школа семейной грамотности».

Для участников заседания также провели экскурсию по флагманскому отделению «Мой семейный центр», показали его возможности и рассказали о новых проектах в работе с семьями Тульской области.

Обратиться за помощью в «Мой семейный центр» можно по единому бесплатному номеру 129.

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