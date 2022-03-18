Фото из архива MySlo
В Скуратово рецидивист ограбил супермаркет
Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.
В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» обратилась директор одного из сетевых супермаркетов. Женщина сообщила, что из торгового зала на ул. Грибоедова пос. 2-й Западный были похищены продукты.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого – им оказался ранее судимый 37-летний житель пос. Огарёвка. Мужчину задержали и доставили в отдел. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, он признался в содеянном.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Рецидивист отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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