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В Скуратово рецидивист ограбил супермаркет
Фото из архива MySlo

В Скуратово рецидивист ограбил супермаркет

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» обратилась директор одного из сетевых супермаркетов. Женщина сообщила, что из торгового зала на ул. Грибоедова пос. 2-й Западный были похищены продукты.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого – им оказался ранее судимый 37-летний житель пос. Огарёвка. Мужчину задержали и доставили в отдел. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, он признался в содеянном.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Рецидивист отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 21:15 +3
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