новости
новости
Регистрация
В Кимовске волонтеры спасли пенсионера: мужчина заблудился и замерзал в снегу

В Кимовске волонтеры спасли пенсионера: мужчина заблудился и замерзал в снегу

Представители поисково-спасательного отряда «Поиск 71» рассказали об этом в соцсетях.

18 марта в 00.13 диспетчеру добровольческого поисково-спасательного отряда «Поиск 71» поступил звонок от полиции Кимовска с запросом на помощь пропавшего мужчины.
 
Поиски 69-летнего пенсионера, страдающего провалами в памяти, велись с 15.00 17 марта.
 
- Приехав на место и определившись с тактикой поиска, наши ребята практически сменили сотрудников полиции, которые вели поиск с середины дня, — сообщают волонтеры.
 
 
Мужчину нашли лежащим в снегу посреди поля. Он был в сознании, но совершенно дезориентирован.
 
- Благодаря грамотным и слаженным действиям спасателей «Поиск 71», полиции, системы 112 и скорой медицинской помощи, мужчину удалось спасти и эвакуировать в больницу г. Кимовска. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, — заявили представители поискового отряда.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 13:35 +5
Другие статьи по темам
Прочее
Тульская областьпенсионерпоисково-спасательтный отрядКимовск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Центральную Россию на выходных придет апрельское тепло
В Центральную Россию на выходных придет апрельское тепло
Тульский филиал Почты России возглавил Антон Калугин
Тульский филиал Почты России возглавил Антон Калугин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.