В Кимовске волонтеры спасли пенсионера: мужчина заблудился и замерзал в снегу

Представители поисково-спасательного отряда «Поиск 71» рассказали об этом в соцсетях.

18 марта в 00.13 диспетчеру добровольческого поисково-спасательного отряда «Поиск 71» поступил звонок от полиции Кимовска с запросом на помощь пропавшего мужчины.

Поиски 69-летнего пенсионера, страдающего провалами в памяти, велись с 15.00 17 марта.

- Приехав на место и определившись с тактикой поиска, наши ребята практически сменили сотрудников полиции, которые вели поиск с середины дня, — сообщают волонтеры.

Мужчину нашли лежащим в снегу посреди поля. Он был в сознании, но совершенно дезориентирован.

- Благодаря грамотным и слаженным действиям спасателей «Поиск 71», полиции, системы 112 и скорой медицинской помощи, мужчину удалось спасти и эвакуировать в больницу г. Кимовска. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, — заявили представители поискового отряда.