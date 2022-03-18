Олег Кравченко официально вступил в должность ректора ТулГУ

В связи с решением Аттестационной комиссии Минобрнауки РФ, 17 марта был издан приказ Минобрнауки России №10-02-02/25 об утверждении Олега Кравченко на должность ректора ТулГУ сроком на 5 лет.

Основанием также стало решение конференции работников и студентов ТулГУ по выборам ректора – за Олега Кравченко проголосовали 79 участников из 90.

Досье myslo

В 1990 г. окончил среднюю школу № 8 г. Майкопа. В 1990 г. поступил в Новочеркасский политехнический институт на специальность «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». В 1995 году с отличием окончил Новочеркасский государственный технический университет, присвоена квалификация инженера-электромеханика. С 1995 по 1998 год обучался в очной аспирантуре. В 1999 г. в диссертационном совете Кубанского государственного технологического университета защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук по научной специальности 5.09.03 г. «Электротехнические комплексы и системы, включая их управление и регулирование» на тему «Создание и исследование электромеханических систем регулирования усилий стендов имитации невесомости».

С 1999 года работал на кафедре «Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов» в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, в июле 2008 года был избран на должность заведующего кафедрой «Электропривод и автоматика».

В период с 2003 по 2005 год по совместительству являлся заместителем декана электромеханического факультета по научной работе, с 2005 по 2011 год — начальником научно-исследовательской части, с 2011 по январь 2012 года — начальником управления по научной работе и инновационной деятельности, руководителем, ответственным исполнителем ряда договоров, выполняемых по заказам Минобрнауки и промышленных предприятий.

В 2013 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по научной специальности «Электротехнические комплексы и системы» на тему «Теория и практика создания электромеханических силокомпенсирующих систем тренажеров для подготовки космонавтов».

С июня 2014 года по апрель 2021 г. работал проректором по научной работе и инновационной деятельности Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М. И. Платова .

В 2018 г. с отличием окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

В 2019—2020 гг. на базе МШУ «Сколково» прошёл обучение по образовательной программе для руководителей научных и образовательных организаций «Лидеры научно-технологического прорыва».

Научно-педагогический стаж составляет 25,5 лет. Стаж управленческой деятельности — 16 лет.

Начиная с 1995 г. занимался научными исследованиями и разработками в области создания тренажёров для подготовки космонавтов.

Подготовил трех кандидатов наук. Имеет 104 публикации (статьи и монографии), в том числе индексируемые в Scopus — 12 и Web of Science — 10, РИНЦ — 85, 5 монографий, 4 патента.

В 2013 году распоряжением правительства Ростовской области О. А. Кравченко присвоено звание «Лучший инженер Дона».

В 2017 г. был награжден почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, отмечен благодарственным письмом губернатора Ростовской области.

8 апреля 2021 г. был назначен и. о. ректора Тульского государственного университета.

Семья: женат, воспитывает двух дочерей.