В Тулу съехались художественные гимнастки со всей России: фоторепортаж

В турнире принимают участие спортсменки в возрасте от 6 до 20 лет.

Накануне, 17 марта, в Туле стартовали межрегиональные соревнования по художественной гимнастике на призы благотворительного фонда «Земляки». Турнир традиционный, проводится в областной столице уже восьмой раз.

К нам приехали более 400 «художниц» из 16 городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тверь, Рязань, Калуга, Псков и т. д. Возраст девчонок — от 6 до 20 лет.

Из-за большого количества участниц соревнования продлятся в течение трех дней. Спортсменки соревнуются в индивидуальной программе и групповых упражнениях.

Главный судья соревнований Анна Титова рассказала, что на турнире выступают гимнастки от третьего юношеского разряда до мастеров спорта.

Анна Титова - Тульскую область представляют порядка 200 спортсменок. Из областной столицы — это спортшкола «Триумф» и областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва. Также выступают гимнастки из Богородицка, Плавска, Алексина. В первый день соревнований подвели итоги групповых упражнений. Тулячки стали победительницами практически во всех разрядах.

Начался новый олимпийский цикл, в художественной гимнастике поменялись правила. Нововведения делают акценты на другие вещи. Так, если раньше ведущее место занимал предмет – обруч, булава, лента, мяч, – то теперь судьи больше смотрят на элементы, которые выполняет гимнастка — прыжки, повороты, волны.

Накануне девчонки из тульской команды «Союз» выступили в групповых упражнениях и заняли первое место. Гимнастки входят в состав сборной Тульской области и регулярно представляют наш регион на соревнованиях самого высокого уровня. Это Василина Титова, Елизавета Субботина, Светлана Красуцкая, Анастасия Лукьянова, Маргарита Данко, Амина Идрисова. Кстати, недавно прошел чемпионат России по художественной гимнастике, и тулячки вошли в десятку сильнейших в стране.

- Довольна тем, как показали себя мои воспитанницы! Для нас эти соревнования не являются основным стартом. Наверно, выступали больше для зрителей. На нашу команду хотят смотреть судьи, специалисты, подрастающее поколение, — рассказала Анна Титова.

19-летняя тулячка Дарья Серебрянникова — мастер спорта. Занимается художественной гимнастикой уже 16 лет.

- В три года в этот спорт меня привела мама. Я сама ее об этом попросила. Помню, увидела по телевизору Алину Кабаеву и мне так захотелось быть на нее похожей. К первой тренировке мы готовились вместе с мамой: тянули шпагаты, разминали спину. Так что, когда я пришла заниматься в спортшколу, у меня уже было много навыков.

Бывают периоды, когда мне надоедает заниматься художественной гимнастикой, но мне нравится этот спорт! На соревнованиях получаешь много впечатлений, это вдохновляет на дальнейшую работу.

Наверно, все максимальные цели, которые я ставила перед собой, уже выполнила. Скоро уже конец карьеры в связи с возрастом… В дальнейшем хочу быть тренером.

Вчера наша команда «Арсенал» на соревнованиях заняла второе место. Мы выступили с пятью обручами, тремя лентами, двумя мячами. Микс получился очень хорошо, наконец-то мы сработались командой. Получилось то, что от нас требовал тренер.

Соревнования проходят в Центре художественной гимнастики на ул. Ствольной и завершатся 19 марта.