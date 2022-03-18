Фото: Тульская Госавтоинспекция
В Тульской области оштрафовали более 500 нелегальных перевозчиков
В региональной Госавтоинспекции подвели итоги двухнедельного профилактического рейда.
Мероприятие «Нелегальный перевозчик» проводилось с 3 по 17 марта. Его цель – снижение аварийности и повышения безопасности на транспорте при перевозках пассажиров, а также профилактика правонарушений. За это время к административной ответственности за нарушения ПДД были привлечены:
- 438 водителей автобусов (микроавтобусов),
- 175 водителей легкового такси,
- 29 должностных лиц и 2 юридических лица автотранспортных предприятий.
17 транспортных средств были арестованы и доставлены на спецстоянку. УГИБДД УМВД России по Тульской области рекомендует тулякам, которые собираются отправиться в поездку на автобусе или такси, серьезнее подходить к выбору перевозчика. Если перевозчик нарушает ПДД – сообщите об этом:
- Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
- Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54.
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