В Тульской области оштрафовали более 500 нелегальных перевозчиков

Фото: Тульская Госавтоинспекция

Мероприятие «Нелегальный перевозчик» проводилось с 3 по 17 марта. Его цель – снижение аварийности и повышения безопасности на транспорте при перевозках пассажиров, а также профилактика правонарушений. За это время к административной ответственности за нарушения ПДД были привлечены:

438 водителей автобусов (микроавтобусов),

175 водителей легкового такси,

29 должностных лиц и 2 юридических лица автотранспортных предприятий.

17 транспортных средств были арестованы и доставлены на спецстоянку. УГИБДД УМВД России по Тульской области рекомендует тулякам, которые собираются отправиться в поездку на автобусе или такси, серьезнее подходить к выбору перевозчика. Если перевозчик нарушает ПДД – сообщите об этом: