Как государство поможет потерявшим работу и тем, чье предприятие в режиме простоя

Министр труда Антон Котяков заявил на брифинге, что меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян.

Министр труда рассказал, как государство поможет потерявшим работу

По словам Котякова, решения для стабилизации ситуации на рынке труда предусматривают меры, которые помогут людям, потерявшим работу или в данный момент находящимся под такой угрозой. Таким образом, граждане, которые еще не уволились, получат возможность воспользоваться всем комплексом услуг центров занятости уже сейчас.

Что будет сделано:

Центры занятости переводятся в проактивный режим работы: граждане, находящиеся под риском увольнения, смогут получить все услуги центров занятости.

Потерявшие работу смогут принять участие в оплачиваемых общественных работах, получая зарплату в размере одного МРОТ в месяц дополнительно к пособию по безработице.

Охват образовательных программ будет расширен: безработные и находящиеся под риском увольнения граждане смогут стать участниками федеральной программы переобучения. Гражданам будут предложены те знания и навыки, которые востребованы на локальных рынках труда.