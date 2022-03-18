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Как государство поможет потерявшим работу и тем, чье предприятие в режиме простоя

Как государство поможет потерявшим работу и тем, чье предприятие в режиме простоя

Министр труда Антон Котяков заявил на брифинге, что меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян.

Министр труда рассказал, как государство поможет потерявшим работу
 
По словам Котякова, решения для стабилизации ситуации на рынке труда предусматривают меры, которые помогут людям, потерявшим работу или в данный момент находящимся под такой угрозой. Таким образом, граждане, которые еще не уволились, получат возможность воспользоваться всем комплексом услуг центров занятости уже сейчас.
 
Что будет сделано:
 
  • Центры занятости переводятся в проактивный режим работы: граждане, находящиеся под риском увольнения, смогут получить все услуги центров занятости.
  • Потерявшие работу смогут принять участие в оплачиваемых общественных работах, получая зарплату в размере одного МРОТ в месяц дополнительно к пособию по безработице.
  • Охват образовательных программ будет расширен: безработные и находящиеся под риском увольнения граждане смогут стать участниками федеральной программы переобучения. Гражданам будут предложены те знания и навыки, которые востребованы на локальных рынках труда.
Государство будет поддерживать компании, которые сохраняют свои трудовые коллективы
 
Министр труда Антон Котяков назвал меры поддержки компаний и их сотрудников, находящихся в сложной ситуации. В первую очередь это касается предприятий, которые берут временную паузу для выстраивания новых производственных цепочек.
 
Какие меры предусмотрены:
 
  • Правительство компенсирует затраты на привлечение сотрудников, находящихся в простое, к временным работам в размере одного МРОТ в месяц. Это позволит компаниям перенаправить работников на другие задачи или дать им возможность трудиться неполный день в других организациях. Государство поможет организовать эту работу и предоставить более полную оплату труда.
  • Компании смогут получить субсидию на переобучение сотрудников, если того требует изменение технологической цепочки. Размер субсидии составит 60 тыс. рублей на одного человека.
 
 
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